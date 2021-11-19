Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в одном из интервью рассказала подробности своего романа с альфонсом и раскрыла, как ей удалось избежать неприятностей.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала популярной после выступления на развлекательном шоу "Рассмеши комика". Позже девушку пригласили стать ведущей тревел-проекта "Орел и Решка". Кроме этого Никитюк вместе с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?", а также "Пара на миллион" на Новом канале.

леся никитюк, сергей притула

Леся активно ведет свой блог в Instagram, где за ней следит 3,7 миллиона человек, а также часто дает интервью. В одном из них звезда рассказала, как встречалась с альфонсом, передает "Viva!". Так, Леся объяснила, что он побоялся провернуть с ней свою схему, но позже звезда узнала, что он настоящий альфонс.

"Мне приходилось встречаться с альфонсами. С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился... Ко мне в принципе мужчины подходят со страхом. Потом я узнала, что он — конкретный альфонс, встречаеться с женщинами за деньги. Ищет шикарной жизни и готов ради этого на все — быть и с женщинами, и с мужчинами, с кем угодно. Но, слава Богу, меня это обошло стороной", - говорит Леся.

Популярные статьи сейчас

Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры

Жизнь знаменитого музыканта трагически оборвалась: преступник ждал его при выходе

Мороз до -30 ударит по Украине: когда ждать ухудшения погоды

Встревоженный Хименес-Браво рассказал о потере своей верной спутницы: "Проснулся и сразу понял..."

Жена "Холостяка" Добрынина встревожила кадром с маленьким сыном: «У нас проблема»
Показать еще

леся никитюк

Напомним, несколько лет назад Никитюк объявила, что выходит замуж за своего соседа, но позже помолвка была отменена. Леся не назвала причины, сказала лишь, что трудно встречаться с публичными людьми. Сейчас Никитюк не комментирует свою личную жизнь.

Ранее Politeka писала, что шаман предсказал Лесе Никитюк невероятное будущее, и оно уже начало сбываться: "Трое детей и...".

Напомним, что Леся Никитюк принарядилась в наряд-сеточку для свидания с мужчиной мечты: "Стояла, ждала...".

A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк поссорилась с Викой из "Неангелов" на глазах у Melovin'a: "Не кричи мне".