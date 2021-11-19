Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в одном из интервью рассказала подробности своего романа с альфонсом и раскрыла, как ей удалось избежать неприятностей.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк стала популярной после выступления на развлекательном шоу "Рассмеши комика". Позже девушку пригласили стать ведущей тревел-проекта "Орел и Решка". Кроме этого Никитюк вместе с Сергеем Притулой ведет шоу "Кто сверху?", а также "Пара на миллион" на Новом канале.

Леся активно ведет свой блог в Instagram, где за ней следит 3,7 миллиона человек, а также часто дает интервью. В одном из них звезда рассказала, как встречалась с альфонсом, передает "Viva!". Так, Леся объяснила, что он побоялся провернуть с ней свою схему, но позже звезда узнала, что он настоящий альфонс.

"Мне приходилось встречаться с альфонсами. С одним так точно. Но проворачивать свои схемы со мной он то ли побоялся, то ли не решился... Ко мне в принципе мужчины подходят со страхом. Потом я узнала, что он — конкретный альфонс, встречаеться с женщинами за деньги. Ищет шикарной жизни и готов ради этого на все — быть и с женщинами, и с мужчинами, с кем угодно. Но, слава Богу, меня это обошло стороной", - говорит Леся.

Напомним, несколько лет назад Никитюк объявила, что выходит замуж за своего соседа, но позже помолвка была отменена. Леся не назвала причины, сказала лишь, что трудно встречаться с публичными людьми. Сейчас Никитюк не комментирует свою личную жизнь.

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