Леся Нікітюк, популярна українська телеведуча, показала, як провела час на острові Базаруто, поділившись сторіс в Instagram.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною вітчизняною телеведучою і зіркою "Нового каналу". Зірка в сторіс Instagram вирішила показати, як провела час на острові Базаруто, Мозамбік.
"Острів Базаруто, Мозамбік. Нереальний Індійський океан. Фрукт. Найчистіший пісок. Що може трапиться в цьому раю?",- написала Леся під фото.
"От скажіть мені. Як можна заснути на катері. Как? Та ще й в такій позі. Та ще й у сукні. Хороші тоді були зйомки", - розповіла Леся про свої пригоди.
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На наступному сторіс Леся вже розповіла про шамана.
"На цьому ж острові базаруто, шаман напаскудив мені 3-е дітей, славу, молодого чоловіка і білого собаку. Поки є тільки пес", - зізналася Леся під фотографією, яку залишила в сторіс Instagram.
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