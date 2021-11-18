Леся Никитюк, популярная украинская телеведущая, показала, как провела время на острове Базаруто, Мозамбик, поделившись сторис в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной отечественной телеведущей и звездой "Нового канала". Звезда в сторис Инстаграм решила показать, как провела время острове Базаруто, Мозамбик.
"Остров Базаруто, Мозамбик. Нереальный Индийский океан. Фрукты. Чистейший песок. Что может случится в этом раю?", - написала Леся под фото.
"От скажите мне. Как можно уснуть на катере. Как? Да еще и в такой позе. Да еще и в платье. Хорошие тогда были съемки", - рассказала Леся о своих приключениях.
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На следующем сторис Леся уже рассказала о шамане.
"На этом же острове базаруто, шаман нагадал мне 3-е детей, славу, молодого мужа и белого собаку. Пока есть только пес", - призналась Леся под фотографией, которую оставила в сторис Инстаграм.
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