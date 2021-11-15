Известная спортсменка Анна Ризатдинова, которая является любимицей Влада Ямы на "Танцях з зірками", поразила своим признанием Лесю Никитюк.

Как передает Politeka.net, Анна Ризатдинова является известной украинской спортсменкой. Она также является бронзовой призеркой на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро и многократной чемпионкой мира.

На этот раз спортсменка поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, Анна замужем за скандальным олигархом Александром Онищенко, который сбежал из Украины и сейчас проживет в ЕС. У них есть сын - Роман. На снимке Анна обнимает своего сына. Под фото с сыном она опубликовала откровенное признание.

"Я всегда мечтала о девочке.

Всю жизнь мое окружение было преимущественно женским: в детстве мама — тренер по художественной гимнастике, дальше мое становление как спортсменки и опять, вокруг одни девочки.

Поэтому когда мы узнали, что я беременна сыном, внутри было чувство растерянности

Рождение ребенка — это пик абсолютного счастья

Всю беременность я пыталась подготовить себя к этому моменту, читала книги о материнстве, пересмотрела много лекции.

Но это не помогало мне настроиться. Тогда я поняла — нужно просто довериться природе, слушать только свой внутренний голос.

Доктора поставили срок рождения ребенка — 1 ноября. Я ждала этого дня так, словно сидела на иголках. Но Ромочка не спешил появляться. Мы ждали…

...и вот за день до появления сына на свет я села на кровать, гладила животик и говорила ему: «Малыш, мы тебя очень сильно ждем и уже безумно любим!»

12 ноября. Мы с родителями гуляли по парку в Барселоне, как внезапно я почувствовала, что отошли воды. Мы моментально поехали в больницу. Это был выходной день и как назло — полная сиеста

Нам пришлось ожидать врачей еще полтора часа.

И вот он — долгожданный момент. После легких и безболезненных родов я наконец увидела своего Рому: маленького, с пучком черненьких волос и весом три восемьсот.

Это чувство навсегда останется в моей памяти! Я его дождалась, услышала этот голосок.

И поняла: мой самый любимый человечек рядом!

С днем рождения, сынок", - поздравила своего сына Анна Ризатдинова.

Многие звезды украинского шоу-бизнеса откликнулись на признание спортсменки, среди них также Леся Никитюк.

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