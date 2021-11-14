Художняя гимнастка Анна Ризатдинова, любимица Влада Ямы, которая взяла второе место на "Танцях з зірками", упустив первое место Ксении Мишиной, показала новый образ, поделившись в фото в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова стала популярной гимнасткой, завоевав множество медалей для Украины, в том числе и "бронзу" на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. А уже в 2019 году участвовала в шоу "Танці з зірками", где прошла в финал и гимнастку очень поддерживал судья Влад Яма, но не смогла обойти там Ксению Мишину. Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.
На новых фото Анна показалась в плаще, который спустила с плеч. Под нарядом оказалось зеленое платье, а образ Ризатдинова дополнила стильными очками.
На сторис также играл трек Скрябина “Люди как корабли”.
"Подпевайте, думаю, все знают слова", - написала дополнительно Анна.
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