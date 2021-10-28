Художняя гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка шоу "Танці з зірками" и любимица Влада Ямы, показала подросшего сына.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова не смогла победить на "Танцях з зірками", уступив первое место Ксении Мишиной с Евгением Котом. Зато гимнастка завоевала бронзовую медаль на олимпиаде в Рио-де-Жанейро. У Анны есть сын Роман, которого Ризатдинова родила от бизнесмена Александра Онищенко, который сейчас скрывается от украинского правосудия.

На новых фото Ризатдинова в Инстаграм показала подросшего сына. На фото малыш сидел за столом и собирал конструктор.

"С детства я обожала танцы и все, что с ними связано

В то время мой папа прочитал одну статью, где говорилось, что для ребенка важно с первых дней слушать музыку. Это будет влиять на его развитие, интересы, а также чувство ритма и движения тела.

Поэтому у нас постоянно звучала музыка! Когда я кушала, собиралась в садик, играла – на фоне всегда была мелодия. Именно поэтому я полюбила танцы.

Родители в итоге решили записать меня на художественную гимнастику. Я получала неимоверное удовольствие от движений под музыку!

И все были в приятном шоке, когда увидели, что у меня все получается. Поддержка родителей была важна в моих начинаниях. Но помните: преимущественная часть успеха зависит только от вас!

Для того чтобы вы продолжали двигаться дальше и при этом кайфовали от процесса – оставайтесь упорными, трудолюбивыми и настойчивыми. Каждый трюк гимнастки – это смелость и выносливость.

Каждый день вы должны побеждать себя: преодолевать плохое настроение, боль, и через «не хочу» идти дальше – вот ваше жизненное кредо", - написала Анна.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и написали комментарии:

"Боже, малыш- копия папы!!!", "Конечно герой собрать столько Лего), тут ещё какая воля нужна)знаем собирали не один конструктор".

Напомним, любимица Влада Ямы Ризатдинова, после проигрыша Мишиной, вернулась на паркет "Танців з зірками"

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