Украинская гимнастка и олимпийская чемпионка Анна Ризатдинова, которая была любимицей Влада Ямы на "Танцях з зірками", впечатлила физической формой.

Как сообщает Politeka.net, Анна Ризатдинова ушла из профессионального спорта, но спорт из ее жизни никуда не пропал. Она активно продолжает тренироваться, а также дает мастер-классы для детей и будущих чемпионов. Параллельно с этим красотка успевает воспитывать своего сына.

На свежих кадрах Анна занималась в тренажерном зале. Она продемонстрировала чудеса растяжки, доказав, что находится в прекрасной форме. В комментариях спортсменке оставили массу приятных слов.

«Невероятная», «Класс», «Тело все еще помнит», «Какая хорошая процедура для растяжки в тренажерном зале», «Я аж залипла», «Какая ж вы умница и красавица», «Круто! Физическая форма супер - хоть сейчас на Олимпиаду», «Босые ножки завораживают!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Ризатдинова призналась, почему ушла из спорта: "Были срывы...".

Как сообщала Politeka, у сына Ризатдиновой от олигарха Онищенко появилась сестра: что известно.

Также Politeka писала, что Анна Ризатдинова поразила гибкостью во время тренировки: "Круто и классно".