Скандальний екс-нардеп Олександр Онищенко, проти якого в Україні відкрито кілька кримінальних справ, вчетверте став батьком і показав фото з новонародженою донькою на своїй сторінці у Фейсбук

"Ось знову став батьком. Життя триває. Спасибі тобі господи за все", - написав Онищенко.

У коментарях його привітав екс-глава Офісу президента Андрій Богдан.

Як відомо, у 52-річного Онищенка є ще троє дітей від різних шлюбів. Це дочка 1994 року народження, а також двоє синів, яким зараз дев'ять і чотири роки.

Одного з синів екс-нардепу народила гімнастка Анна Різатдінова. Не так давно вона розповідала, що екс-чоловік вже давно не бачився з їх спільним сином Романом.

"З сином він не бачиться. Це погано, я розумію, але вже як є. На фото Роман впізнає свого батька, але так як пройшло вже багато часу, почав трохи забувати. Він фінансово допомагає, оплачує няню", - підлилася гімнастка.

Нагадаємо, 5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардепа в Україні вже не було.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013 по червень 2016 року члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Нещодавно Онищенко заявив, що отримав громадянство РФ і до кінця року збирається відмовитися від українського громадянства.

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