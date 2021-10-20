Скандальный экс-нардеп Александр Онищенко, против которого в Украине открыто несколько уголовных дел, в четвертый раз стал отцом и показал фото с новорожденной дочкой на своей странице в Фейсбук

"Вот снова стал отцом. Жизнь продолжается. Спасибо тебе господи за все", - написал Онищенко.

В комментариях его поздравил экс-глава Офиса президента Андрей Богдан.

Как известно, у 52-летнего Онищенко есть еще трое детей от разных браков. Это дочь 1994 года рождения, а также двое сыновей, которым сейчас девять и четыре года.

Одного из сыновей экс-нардепу родила гимнастка Анна Ризатдинова. Не так давно она расказывала, что экс-супруг уже давно не виделся с их общим сыном Романом.

«С сыном он не видится. Это плохо, я понимаю, но уже как есть. На фото Роман узнает своего отца, но так как прошло уже много времени, начал немного забывать. Он финансово помогает, оплачивает няню», - подлилась гимнастка.

Напомним, 5 июля 2016 года Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардепа в Украине уже не было.

27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013 по июнь 2016 года члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Недавно Онищенко заявил, что получил гражданство РФ и до конца года собирается отказаться от украинского гражданства.

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