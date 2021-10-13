Українська гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", де спортсменку підтримував хореограф і суддя проекту Влад Яма, показала свою гнучкість під час тренування.

Як пише Politeka.net, Анна Різатдінова є успішною вітчизняною гімнасткою. Зірка завоювала не тільки медалі на українських змаганнях, а й міжнародних. Анна також кілька років тому брала участь в "Танцях з зірками", де не змогла вирвати перемогу у Ксенії Мішиної у фіналі. Зараз Різатдінова веде активно сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами багатьом цікавим.

На новому відео Анна показала свою гнучкість. Дівчина вигнулася, зробивши місток, а після цього задерла ногу вгору. У цей момент на Різатдіновой змінювалося безліч спортивних нарядів.

Фанати подивилися відео сотні разів і написали коментарі:

"Круто і класно", "це з серії, щоб спина не боліла", " ну круто ,з посмішкою, правильно так і треба легко впевнено з посмішкою)".

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