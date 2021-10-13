Украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", где спортсменку поддерживал хореограф и судья проекта Влад Яма, показала свою гибкость во время тренировки.
Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова является успешной отечественной гимнасткой. Звезда завоевала не только медали на украинских соревнованиях, но и международных. Анна также несколько лет назад участвовала в "Танцях з зірками", где не смогла вырвать победу у Ксении Мишиной в финале. Сейчас Ризатдинова ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.
На новом видео Анна показала свою гибкость. Девушка выгнулась, сделав мостик, а после этого задрала ногу вверх. В этот момент на Ризатдиновой менялось множество спортивных нарядов.
Фанаты посмотрели видео сотни раз и написали комментарии:
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