Олімпійська чеміонка з художньої гімнастики та фаворитка Влада Ями з шоу "Танці з зірками" Анна Різатдінова розкрила, чому їй довелося піти з великого спорту

Як передає Politeka.net, Анна Різатдінова відома як українська гімнастка. Також, вона принесла бронзову медаль на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро в 2016-му році. Анна проявила себе і на проєкті "Танці з зірками", де стала улюбленицею судді Влада Ями.

Так, цього разу Анна Різатдінова поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона показує свою пластичність і виконує одну з вправ. Вона вирішила розкрити причину свого відходу з великого спорту, а саме з художньої гімнастики.

"Чому я пішла з великого спорту?



Я закінчила спортивну кар'єру в 2016 році, відразу після виграної олімпійської медалі.

Ще по дорозі на свою другу Олімпіаду в Ріо я розуміла, що це — крапка.



Художня гімнастика-дуже молодий вид спорту, і я в свої 23 роки на той момент вже здавалася ветераном.

Тоді я трималася з останніх сил як фізично, так і морально. У мене були зриви, я мріяла жити "нормальне життя": бути у відносинах, бачити світ, мати хобі і справи крім гімнастики. Зараз я розумію, що це було максимальне перенасичення спортом. Правильний момент, щоб піти.



Спочатку тренери не підтримували таке моє рішення. Ми навіть спробували скласти програму на 2017 рік. Але вже стало зрозуміло, що колишньої юнацької іскри в очах, запалу і мотивації більше немає.

Ми обопільно зрозуміли, що далі тренуватися немає сенсу.

До сих пір мені задають питання «Чи не хочеш ти повернутися на килим?", "не шкодуєш, що тоді пішла з гімнастики?»



Ні. Це було усвідомлене, логічне рішення, прийняте ще до старту Олімпіади.

Ну, а шкодувати нема про що - я виконала свій максимум у спорті, домоглася головної перемоги і зараз будую свою Академію Різатдінової", - розповіла спортсменка.

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