Финалистка одного из сезонов шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова снова станцевала на паркете проекта с Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром на "Вечере трио".

Как пишет Politeka.net, гимнастка Анна Ризатдинова участвовала в шоу "Танці з зірками" и танцевала с Александром Прохоровым. Пара, которая была фаворитом для судьи шоу Влада Ямы, даже дошла до финала, однако победа досталась Ксении Мишиной и Евгению Коту.

В новом сезоне проекта Ризатдинова вновь вернулась на паркет. Спортсменка станцевала румбу с фехтовальщицей Ольгой Харлан и Дмитрием Дикусаром.

В своем Instagram Анна рассказала о своих впечатлениях от выхода на паркет.

"Я уже не раз говорила вам, что я обожаю всё что связано с этим шоу ! В каком бы состоянии я не находилась , какое бы настроение у меня не было, танцевать я готова ВСЕГДА !

Действительно если бы не гимнастика, то это были бы Бальные танцы 💃🕺🏼



Не передать словами эмоции, которые ты проживаешь на паркете. Сравнить можно только с Олимпийскими играми . ", - написала Ризатдинова.

Заметим, что поклонники шоу были в восторге от танца трио.

Ранее Politeka писала, что Харлан пришлось делить Дикусара с экс-фавориткой Влада Ямы: "Я бы никогда не могла подумать...".

Напомним, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" поразила божественной растяжкой на тренировке: "Я аж залипла".

A еще Politeka сообщала, что любимица Влада Ямы из "Танців з зірками" поразила гибкостью во время тренировки: "Круто и классно".