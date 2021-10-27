На вечорі тріо в шоу "Танці з зірками" олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар станцювали разом із учасницею одного з сезонів проєкту, спортсменкою Анною Різатдіновою.

Як пише Politeka.net, восьмий тиждень нового сезону шоу "Танці з зірками" організатори проєкту назвали "Вечір тріо". До кожної пари приєдналася ще одна знаменитість і свій виступ вони танцювали вже втрьох. Так, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та хореограф Дмитро Дікусар станцювали "Румбу" разом із гімнасткою, фіналісткою одного із сезонів шоу, фавориткою Влада Ями Анною Різатдіновою.

Різатдінова була одягнена у блискуче чорне плаття з вирізом, а Харлан одягнула контрастний білий наряд. За сюжетом танцю, спортсменки боролися за Дікусара, перемогла Харлан.

У своєму Instagram Ольга написала про свої враження від партнерства.

"Як вам наше тріо? Я вважаю, що воно було найкращим❤️ @tanci1plus1

Я б ніколи не могла подумати, що танцюватиму з Анею @anna_rizatdinova на одному паркеті! Прям wow! Анюто, дякую, що подвоїла наш олімпійський настрій на цей ефір! Це було чудово, пристрасно та дуже красиво! 😍 Я отримала величезне задоволення від роботи з тобою!", - сказала Харлан.

Шанувальники були в захваті від танцю Дікусара, Харлан та Різатдінової. Вони написали багато коментарів.

"Оля, це було неймовірне тріо , переживаю за Вас та вболіваю всім серцем . Ви в новому амплуа неймовірна❤️❤️❤️❤️", " Це був найкращий номер вечора 🔥🔥🔥 вперед до 🏆", " Ну просто найкращі! Я в захваті Тепер хочеться ще один танець з Анею😅 Дуже круто влилася в пару", " Це було дуууже класно 🥵 Передивляюся он уже 3 день", "Шикарний танець! Ви найкращі 🔥", - написали в мережі.

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