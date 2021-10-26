На 8-му ефірі шоу "Танці з зірками" Ірина Сопонару з "Жіночого кварталу" "привітала" Дмитра Дікусара, і розлютила цим українців.

Як передає Politeka.net, 24 жовтня пройшов 8-ий ефір шоу "Танці з зірками". Його темою стала "Вечір тріо". Першими вийшли на паркет олімпійська чемпіонка Ольга Харлан і її напарник Дмитро Дікусар, також до них приєдналася Анна Різатдінова, яка раніше виступала на цьому шоу. Варто відзначити, що в цей день Дмитро Дікусар святкував свій день народження, йому виповнилося 36 років.

Після того, як танцюристи успішно виконали румбу, вони вирушили на зоряний балкон, де ведучими були актори з "Жіночого кварталу". А саме колишня учасниця "Танців з зірками" Анастасія Оруджова, Ірина Сопонару та Володимир Шумко. Після того, як судді шоу оголосили бали парі, то Ірина Сопонару взяла торт і "привітала" Дмитра Дікусара зі святом.

"Дікусар у вершках, це ж моя мрія!",- прокоментувала Анастасія Оруджова.

Шанувальники шоу прокоментували витівку Ірини Сопонару і виступ учасників.

"Хто дозволив Ірині Сопонару створити таке з Дмитром Дікусаром в прямому ефірі? Позорище просто з цим тортом. Це як то грубо було і зовсім не смішно. Їй самій би хотілося отримати тортом по обличчю в день народження? Бажаю Дімі перемогти в цьому шоу, він гідний перемоги разом з прекрасною Ольгою Харлан. Краще піддаватися несправедливості, ніж самим здійснювати її"

"Якому, вибачте, Де...У вас є цей трюк з тортом? Це щоб принизити Дікусара, тому що він красень і дуже талановитий у своїй справі! Вигадники, ви моторошно Накосячили!"

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