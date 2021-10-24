Популярна українська співачка, переможниця Євробачення Джамала показала шанувальникам закулісся проєкту "Танці з зірками", який покинула на сьомому ефірі.

Як пише Politeka.net, 38-річна співачка кримськотатарського походження Джамала, яка у 2016 році перемогла на Євробаченні, стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками". На паркет зірка виходила разом із Антоном Нестерко. Пара показувала непоганий результат, однак в сьомому ефірі шоу покинула проєкт.

Після вильоту з шоу на своїй сторінці в Instagram Джамала показала веселий бекстейдж "Танців з зірками" та опублікувала кадри із репетиції до свого останнього ефіру. Співачка вчилася танцювати хіп-хоп.

"Hip Hop • Backstage

Я пішла з @ tanci1plus1, але танці не пішли з мене 😂😂😂

Сну - супермало. Роботи - 10000%. Все до кінця. Все по-справжньому. З любов'ю.

Спасибі всім, хто був і є!

Обняла 💔 За кого вболіваєте сьогодні ввечері?", - написала Джамала.

Співачка також поділилася своїми переживаннями, коли почула, що їм із партнером доведеться танцювати складний хіп-хоп.

"Вночі я плакала. Мені здавалося, що всі пожартували, я ніколи цього не станцюю", - розповіла співачка.

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