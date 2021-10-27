На вечере трио в шоу "Танці з зірками" олимпийская чемпионка Ольга Харлан и ее партнер Дмитрий Дикусар станцевали вместе с участницей одного из сезонов проекта, спортсменкой Анной Ризатдиновой.
Как пишет Politeka.net, восьмую неделю нового сезона шоу "Танці з зірками" организаторы проекта назвали "Вечер трио". К каждой паре присоединилась еще одна знаменитость и свое выступление они танцевали уже втроем. Так, олимпийская чемпионка Ольга Харлан и хореограф Дмитрий Дикусар станцевали "Румбу" вместе с гимнасткой, финалисткой одного из сезонов шоу, фавориткой Влада Ямы Анной Ризатдиновой.
Ризатдинова была одета в блестящее черное платье с вырезом, а Харлан надела контрастный белый наряд. По сюжету танца спортсменки боролись за Дикусара, победила Харлан.
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В своем Instagram Ольга написала о своих впечатлениях от партнерства.
"Как вам наше трио? Я считаю, что оно было лучшим❤️ @tanci1plus1
Я бы никогда не могла подумать, что буду танцевать с Аней @anna_rizatdinova на одном паркете! Прям wow! Анюта, спасибо, что удвоила наш олимпийский настрой на этот эфир! Это было восхитительно, страстно и очень красиво! 😍 Я получила огромное удовольствие от работы с тобой!",- сказала Харлан.
Поклонники были в восторге от танца Дикусара, Харлан и Різатдінової. Они написали много комментариев.
"Оля, это было невероятное трио , переживаю за Вас и болею всем сердцем . Вы в новом амплуа невероятна❤️❤️❤️❤️", "это был самый лучший номер вечера 🔥🔥🔥 вперед к 🏆 ", "Ну просто самые лучшие! Я в восторге теперь хочется еще один танец с Аней 😅 Очень круто влилась в пару", "это было ооочень классно 🥵 Пересматриваю вон уже 3 день", "Шикарный танец! Вы лучшие 🔥 ", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что Ольга Харлан поразила Дикусара личным подарком и не прогадала: "Я видела, как он загорелся".
Напомним, что Джамала после вылета из "Танців з зірками" поразила признанием и видео: "Ночью я плакала...".
A еще Politeka сообщала, что Дикусар будет выступать не только с Харлан на паркете "Танців з зірками": раскрыто имя новой участницы.