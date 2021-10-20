Українська гімнастка та олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова, яка була улюбленицею Влада Ями на "Танцях з зірками", вразила фізичною формою.

Як повідомляє Politeka.net, Анна Різатдінова пішла з професійного спорту, але спорт з її життя нікуди не пропав. Вона активно продовжує тренуватися, а також дає майстер-класи для дітей і майбутніх чемпіонів. Паралельно з цим красуня встигає виховувати свого сина.

На свіжих кадрах Анна займалася в тренажерному залі. Вона продемонструвала чудеса розтяжки, довівши, що знаходиться в прекрасній формі. У коментарях спортсменці залишили масу приємних слів.

"Неймовірна", "Клас", "Тіло все ще пам'ятає", "Яка хороша процедура для розтяжки в тренажерному залі", "Я аж залипла", "Яка ж ви розумниця і красуня", "Круто! Фізична форма супер-хоч зараз на Олімпіаду", "Босі ніжки заворожують!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анна Різатдінова зізналася, чому пішла зі спорту: "Були зриви...".

Як повідомляла Politeka, у сина Різатдінової від олігарха Онищенка з'явилася сестра: що відомо.

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