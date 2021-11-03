Известная гимнастка, призер Олимпийских игр Анна Ризатдинова откровенно рассказала о внутреннем кризисе из-за спорта.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская спортсменка, чемпионка по художественной гимнастике и участница "Танців з зірками" Анна Ризатдинова поделилась своей болью. На странице в Instagram девушка выложила красивое фото, а в подписи к нему рассказала о внутреннем кризисе.

Как видно, на снимке Анна запечатлена в интересной позе, она выглядит очень серьезной и сосредоточенной. Перед камерой она появилась в узком золотистом топе интересной текстуры и черных лосинах. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к фото Ризатдинова написала: "После Олимпиады мой внутренний кризис только усилился. На меня стопудовыми гирями стала давить накопившаяся усталость от мира гимнастики, ежедневных разговоров на одну и ту же тему, монотонного труда в зале, где меня часто не понимали и не чувствовали. В принципе, я жила одной гимнастикой".

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