Известная гимнастка Анна Ризатдинова поделилась в сети необычной фотографией и поразила откровением о своей карьере.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская гимнастка и олимпийская призерка Анна Ризатдинова часто радует поклонников яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась на своей странице очаровательным и даже романтичным фото, а в подписи к нему рассказала о своей карьере.

На новом снимке Анна запечатлена в интересной локации, она прижалась грудью к зеркалу, так что снимок получился очень необычным. Перед камерой красотка появилась в черном топике на тонких бретельках, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Ризатдинова написала: "Жизнь состоит не только из побед, но и из поражений. В большом спорте у меня их было много. И каждый раз я воспринимала ошибки как конец света, как звоночек к завершению карьеры, потому что «у меня ничего не выходит». Только перед последней Олимпиадой я осознала, что неудачи — это часть процесса. Именно так происходит рост, главное — научиться воспринимать перипетии правильно".

Напомним, Любимица Ямы из "Танців з зірками" изумила растяжкой и своими желаниями: "У каждого человека должно быть...".

Как сообщала Politeka, Любимица Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова откровенно рассказала о своем состоянии после Олимпиады: "Внутренний кризис".

Также Politeka писала, что Любимица Ямы из "Танців з зірками" показала сына от беглого олигарха и поделилась откровением: "Копия...".