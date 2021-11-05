Художняя гимнастка Анна Ризатдинова, финалистка шоу "Танці з зірками", показала свои умения в гибкости, записав эффектное видео.

Как пишет Politeka.net, Анна Ризатдинова стала обладательницей бронзовой медали на Олимпиаде в Рио, а несколько лет спустя попробовала свои силы в шоу "Танці з зірками", где смогла дойти до финала, но уступила первое место Ксении Мишиной. На проекте гимнастку поддерживал судья проекта Влад Яма. Не забывает Ризатдинова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом видео Анна была в черном мини-топе и шортиках. Ризатдинова показала свою растяжку, изумив видом.

"У каждого человека должно быть как минимум 3 заветных желания! Они помогают преодолевать ментальные барьеры и идти к целям, сделать их реальными. Но из-за такого ярого отношения к достижениям возникает избыточный потенциал: чем больше мы чего-то хотим, тем дальше оно отдаляется от нас.

Очень важно визуализировать свои мечты, и каждый делает это по-разному: прописать желанное в дневниках, сделать целые карты , посылать намерение в космос и т д.

А я все держу в голове. Но сегодня хочу поделиться своими желаниями с вами, как думаете у меня получится осуществить написанное?", - написала Анна.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали комментарии:

"Вау", "Огонь".

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