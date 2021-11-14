Ведущая Леся Никитюк, звезда "Орла и решки", "Хто проти блондинок?" и "Le Маршрутка", удивила неожиданным преображением.

Так, 34-летняя Леся, которую все привыкли видеть блондинкой, решилась на смелый эксперимент с внешностью. Ведущая показала в "сториз" в своем Инстаграм, как меняется, передает Politeka.net.

На кадрах Леся предстала в салоне красоты вместе с мастером.

"Доброе утро, Мишенька! Сегодня у нас превращение..., - вдруг ее перебил товарищ, - "Леси Никитюк в Притулу (ведущего Сергея Притулу, - ред.)".

"Не, на самом деле я хочу поменять цвет волос", - рассмеялась Никитюк, услышав имя своего коллеги Притулы.

Уже в процессе мастер решил раскрыть тайну, какой будет цвет волос у его клиентки.

"Цвет детского извержения!, - с иронией заявила Никитюк, взглянув на баночку с разведенной краской, а чуть позднее добавила, - Я буду шатенкой. Чуть-чуть светлее Ким (Кардашьян, - ред.)".

Несколько лет назад Леся уже меняла цвет волос - тогда звезда решила перекраситься в розовый.

"Как думаете, почему?, - спрашивала она у поклонников и предлагала на выбор три ответа, - 1. Будет что-то интересное. 2. Психанула. 3. Джареду не нравятся блондинки".

Многие писали, что ведущая с розовыми локонами стала похожа на куклу Барби.

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