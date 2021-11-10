Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в своем Instagram поделилась с поклонниками, что начала пить шафрановый чай и рассказала о его пользе.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с шоуменом Сергеем Притулой ведет развлекательное шоу "Кто сверху?" на "Новом канале", часто рассказывает о личной жизни в своем Instagram, где за ней следит почти четыре миллиона человек.

На этот раз Леся рассказала фанатам, что пьет шафрановый чай, который восстанавливает женское здоровье.

Также телеведущая решила пошутить в своем стиле и сказала, что благодаря чаю отрастила длинные волосы за один день.

"Это я вчера начала пить шафрановый чай и вот видите, волосы отросли, все отросло...", - пошутила Леся и похвасталась шикарной шевелюрой.

Заметим, что длинные волосы Никитюк специально нарастили для мероприятия, поэтому шафрановый чай тут ни при чем, у телеведущей просто хорошее чувство юмора.

Ранее Politeka писала, что Никитюк поразила видом на "Кто сверху?"и обратилась к украинцам: "Вы просто вынуждены...".

Напомним, что Леся Никитюк довела парня до слез своими откровениями о семье: беременную привели на расстрел.

A еще Politeka сообщала, что Осадчая тронула Никитюк снимком с новорожденным малышом: "Маленький бубусик".