Телеведуча Катя Осадча, яка 19 серпня народила третього сина, показала малюка, викликавши захват у Лесі Нікітюк і фанатів.
Як пише Politeka.net, Катя Осадча є мамою трьох синів. Перший, Ілля, був народжений на початку нульових від колишнього чоловіка. У 2017 році Осадча вже вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Відразу у пари з'явився син Іван, а недавно, в 2017 році, Катя народила ще одного сина - Данила. Вже Катя повернулася до роботи, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових фото Катя була з новонародженим малюком. Осадча гуляла на вулиці, а на руках тримала дитину.
"Щасливі разом, так швидко зростає Данило. Запам'ятовуємо кожну хвилину", - написала Катя.
Чоловіка Алли Пугачової Галкіна в Україні наздогнала гірка доля Кіркорова: перші подробиці
Потужна пожежа налякала киян, стовп диму піднявся на кілометри: в ДСНС розкрили деталі НП
У ДСНС оголосили про наближення небезпеки: що буде вранці 4 листопада
Дікусар після розлучень з Білик і Шоптенко зізнався, кого він шукає: "Хочу, щоб моя жінка..."
Провалом обернувся експеримент із зовнішністю дружини "Холостяка" Добриніна: кадри анти-перетворення
"Маленький бубусик", - написала Леся відразу під фото.
Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:
"Вам дуже личить роль мами"," які ви солодкі", " яка краса. Мама і дитина".
Нагадаємо, Осадча "сходила" до Горбунова на побачення в домашньому вигляді і без макіяжу, кадри романтики
А ще Politeka писала, що Осадча в компанії щасливого Андре Тана зробила важливе визнання
Також Politeka повідомляла, що схудла після пологів Осадча показала зайве в сукні з прозорою вставкою