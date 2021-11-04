Телеведуча Катя Осадча, яка 19 серпня народила третього сина, показала малюка, викликавши захват у Лесі Нікітюк і фанатів.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є мамою трьох синів. Перший, Ілля, був народжений на початку нульових від колишнього чоловіка. У 2017 році Осадча вже вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова. Відразу у пари з'явився син Іван, а недавно, в 2017 році, Катя народила ще одного сина - Данила. Вже Катя повернулася до роботи, а також веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових фото Катя була з новонародженим малюком. Осадча гуляла на вулиці, а на руках тримала дитину.

"Щасливі разом, так швидко зростає Данило. Запам'ятовуємо кожну хвилину", - написала Катя.

"Маленький бубусик", - написала Леся відразу під фото.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вам дуже личить роль мами"," які ви солодкі", " яка краса. Мама і дитина".

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