Відома українська ведуча Леся Нікітюк розхвалила своє плаття, у якому з’явилася на шоу "Хто зверху?", яке веде разом із шоуменом Сергієм Притулою.
Як пише Politeka.net, 34-річна популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка засвітилася на шоу "Розсміши коміка", була ведучою тверел-програми "Орел і Решка", запустила власний проєкт "Ле Маршрутка", брала участь у шоу "Танці з зірками", із 2018 року разом із Сергієм Притулою веде розважальне шоу "Хто зверху?".
4 листопада на "Новому каналі" показали черговий випуск шоу, у якому Нікітюк була одягнена в незвичну сукню з пір’я. У своєму Instagram Леся записала сторіс у якому жартома розхвалила себе.
"Ви просто змушені, змушені подивитися на цю ведучу, на цей костюм", - жартома сказала Леся.
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Зауважимо, що у новому випуску команда Сергія Притули, у якій гратимуть актор "Дизель шоу" Олександр Бережок, ведучий Гена Вітер та ілюзіоніст Микита Голєв, змагатиметься проти жіночої команди у складі блогера Тетяни Корячки, акторки "Дизель шоу" Марусі Грицук та співачки Jerry Heil.
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