Леся Нікітюк, яка вирушила в село, де жили бабуся з дідусем, розповіла про маму, яка сіла на дієту і похвалилася її досягненням.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною телеведучою і блогеркою. За зіркою стежать мільйони українців в соціальній мережі Instagram, де зірка ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Леся вирішила розповісти про свою маму, яка сіла на дієту. Нікітюк зняла себе на відео, похвалившись досягненням Катерини Нікітюк (так звуть маму).

"Мама Кет сіла на дієту і вже схудла на 400 грам. Мам, Боже, як постройнела жінка. Закрилася руками, каже, не показуй мене", - розповіла Нікітюк в сторіс.

До цього Нікітюк опублікувала фото, як гуляла селом, в якому жили її бабуся з дідусем.

"Нарешті я здійснила подорож у минуле…

Минуле, яке я ніколи не забуду.

с. Великий Скнит-тут жили мої дідусь Петро і бабуся Надія

Любов до них, назавжди в серці моєму!",- написала Леся.

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