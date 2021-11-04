Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая живет со своим домашним любимцем Рафиком уже три года, показала, как собачка мешал ей тренироваться и просил его погладить.
Как пишет Politeka.net, 34-летняя Леся Никитюк, которая прославилась после шоу "Рассмеши комика", а впоследствии стала ведущей тревел-шоу "Орел и Решка", "Кто сверху", "Кто против блондинок", активно ведет свой блог в Instagram, где за звездой следит почти четыре миллиона человек. Так, Леся показывает свою повседневную жизнь и делится с поклонниками мыслями.
На этот раз Никитюк решила показать, что ее домашний любимец, собака породы вест-хайленд-уайт-терьер Рафик, мешал ей выполнять упражнения. Леся тренировалась под присмотром тренера по видеосвязи, а собачка все время подходил к ней и просил ласки.
"Рафчик, дай позаниматься. Рафчик... Ну скучал, скучал", - сказал тренер Леси.
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Напомним, что Никитюк называет свою собаку меценатом, потому что Рафик стал "лицом" собачьего корма, который раз в месяц будет развозить в приюты.
Заметим, что недавно Леся рассказала, что из-за работы была вынуждена расстаться с любимцем аж на 60 дней.
Ранее Politeka писала, что Сергей Притула рискнул посмеяться над внешним видом Никитюк при всей стране: "Это же как у тебя дома ужасно...".
Напомним, что Никитюк со слезами на глазах встретила своего любимца: "Разлука в 60 дней была невыносима...".
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