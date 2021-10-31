Леся Нікітюк, зірка шоу "Хто проти блондинок?" і "Пара на мільйон", показала свій костюм на Хеллоуїн, розсмішивши українців.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною вітчизняною ведучою. Зірка знялася у багатьох проектах і навіть записала свою пісню, на яку витратила більше, ніж заробила. Не забуває Нікітюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Леся була в шкіряному міні. На останньому знімку Нікітюк вже стояла під ручку разом із загадковим чоловіком, позуючи на червоній доріжці.

"Мій костюм на Хеллоуїн на третьому фото зліва

Вчора закінчили зйомки реаліті-шоу "Пара на мільйон" не пропустіть навесні 2022 року в ефірі!!! Шоу про відносини.. буде Вам над чим подумати", - написала Леся Нікітюк.

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"У вас труси порвалися", "чорт знає що і збоку бантик", "які ноги"," Думала, комбез розстебнувся", " Костюм мужика? Що там між ніг бовтається?".

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