Леся Никитюк, звезда шоу "Хто проти блондинок?" и "Пара на миллион", показала свой костюм на Хэллоуин, рассмешив своих подписчиков в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала очень узнаваемой отечественной ведущей, а также блогером с миллионной аудиторией. Звезда снялась у многих проектах и даже записала свою песню, на которую потратила больше, чем заработала. Не забывает Никитюк и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Леся была в кожаном мини. На последнем снимке Никитюк уже стояла под ручку вместе с загадочным мужчиной, позируя на красной дорожке.
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"Мой костюм на Хэллоуин на третьем фото слева
Вчера закончили съемки реалити-шоу «Пара на миллион» не пропустите весной 2022 года в эфире!!! Шоу об отношениях.. будет вам над чем подумать", - написала Леся Никитюк.
Фанаты поставили почти 30 тысяч лайков и написали комментарии:
"У вас трусы порвались", "Черт знает что и сбоку бантик", "Какие ноги", "Думала, комбез расстегнулся", "Костюм мужика? Что там между ног болтается?".
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