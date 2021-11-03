Телеведучий Сергій Притула посміявся над зовнішнім виглядом колеги по цеху Лесі Нікітюк під час програми " Хто зверху?".
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк, як і Сергій Притула, є успішними телеведучими і зірками "Нового каналу". Зірковий тандем працює над кількома проектами, в тому числі і " Хто зверху?".
Так, з'явилося новий випуск популярного проекту. Його опублікували на офіційному акаунті "Нового каналу"в Ютубі.
В епізоді програми Леся запитала у Сергія, чи можна їй вийти в домашніх капцях. Притула відповів ствердно, після чого Нікітюк вийшла.
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"Це ж як у тебе вдома жахливо, що ти по хаті в гумових ходиш?",- запитав Притула, сміючись над вбранням Лесі.
"Я настільки приросла до цієї програми, що відчуваю себе як вдома", - відповіла Нікітюк Сергію.
Фанати подивилися відео шість тисяч разів і поставили кілька десятків лайків в Ютуб.
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