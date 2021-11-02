Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде шоу "Хто зверху?" разом з Сергієм Притулою, повернулася додому і зустріла свого улюбленця зі сльозами на очах.
Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк розповідає, що не була вдома 60 днів, і розлука з другом була вічністю.
"Зараз буде зустріч з другом. Розлука в 60 днів була нестерпна", - сказала Леся Нікітюк.
На наступних кадрах телеведуча тримає на руках свою племінницю і зустрічає Рафаеля, свого улюбленця.
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"Ридала", - прокоментувала Леся Нікітюк.
Рафаель, якого телеведуча називає Рафіком живе з нею вже 3 роки. Його порода - Вест-хайленд-вайт-тер'єр. В Instagram у нього є власна сторінка, де понад 40 тисяч передплатників. Там Нікітюк виставляє їх загальні фото.
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