Леся Никитюк, ведущая шоу "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и других, показала себя после сна и рассказала, когда у нее наступило утро, записав сторисы в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является успешной ведущей на украинском ТВ, став звездой "Нового канала". Артистка также ведет страничку в социальной сети Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Леся появилась после сна.

"Доброе утро. Да-да, пять вечера, но для меня это утро. Мама после суток наконец-то выспалась. Отсняли роскошный сезон реалити шоу "Пара на миллион", который уже выйдет весной", - сказала Леся.

"Ну а сейчас все готовятся к Хэллоуину. К этому не православному празднику я решила сделать декор и одна из фанаток мне прислала очень классные тыквы. Сейчас буду делать красоту у себя в квартире", - продолжила Никитюк делится планами на конец дня, записав дополнительно сторис в Инстграм.

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