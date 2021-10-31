Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет программу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, внезапно засветила новорожденную малышку.
Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Леся Никитюк держит за руку маленькую малышку. Ею оказалась дочь подруги Никитюк - Мия.
"Поздравляю свою подругу Лию Ли с крещением доченьки", - написала Леся Никитюк.
Счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках: "Из роддома..."
Оборвалась жизнь известного актера-красавчика, ему было всего 49: "Очень жаль"
Оборвалась жизнь заслуженного артиста Украины, друзья рассекретили диагноз: "Болел очень тяжело"
"Холостяк" Заливако и его избранница Богдан готовятся к долгожданному событию: "Умеют же бабы мужиков разводить"
Жена ведущего "Україна має талант" Решетника поделилась неприятным известием: "Я не понимаю..."
Как известно, недавно участница шоу "Холостяк" и певица Лия Ли (Лия Коцар) родила первенца. Ею оказалось дочь - Мия. Леся Никитюк дружит с Лией Ли и приходила к ней на празднование рождения дочери. А теперь посетила её крестины.
Ранее сообщалось, Никитюк показала, как выглядела до успешной карьеры на телевидении: "Кеды с Хмельницкого базара?"
Также, Осадчая, Никитюк, Могилевская, Полякова и другие высказали Андре Тану, что о нем думают: "Мы знакомы так давно, а ты..."
Politeka рассказывала, Никитюк после эксперимента с прической поразила новым образом на прогулке: "Шахерезада"