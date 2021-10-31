Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет программу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, внезапно засветила новорожденную малышку.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Леся Никитюк держит за руку маленькую малышку. Ею оказалась дочь подруги Никитюк - Мия.

"Поздравляю свою подругу Лию Ли с крещением доченьки", - написала Леся Никитюк.

Как известно, недавно участница шоу "Холостяк" и певица Лия Ли (Лия Коцар) родила первенца. Ею оказалось дочь - Мия. Леся Никитюк дружит с Лией Ли и приходила к ней на празднование рождения дочери. А теперь посетила её крестины.

Ранее сообщалось, Никитюк показала, как выглядела до успешной карьеры на телевидении: "Кеды с Хмельницкого базара?"

Также, Осадчая, Никитюк, Могилевская, Полякова и другие высказали Андре Тану, что о нем думают: "Мы знакомы так давно, а ты..."

Politeka рассказывала, Никитюк после эксперимента с прической поразила новым образом на прогулке: "Шахерезада"