Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" вместе с Сергеем Притулой, вернулась домой и встретила своего любимчика со слезами на глазах.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся ведет программу "Хто зверху" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк рассказывает, что не была дома 60 дней, и разлука с другом была вечностью.

"Сейчас будет встреча с другом. Разлука в 60 дней была невыносима", - сказала Леся Никитюк.

На следующих кадрах телеведущая держит на руках свою племянницу и встречает Рафаэля, своего любимчика.

"Рыдала", - прокомментировала Леся Никитюк.

Рафаэль, которого телеведущая называет Рафиком живет с ней уже 3 года. Его порода - вест-хайленд-вайт-терьер. В Инстаграм у него есть собственная страница, где более 40 тысяч подписчиков. Там Никитюк выставляет их общие фото.

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