Відома телеведуча Леся Нікітюк, яка веде програму "Хто зверху?" з Сергієм Притулою, раптово засвітила новонароджене малятко.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся веде програму "Хто зверху" зі своїм колегою Сергієм Притулою.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Леся Нікітюк тримає за руку маленьку дитину. Нею виявилася дочка подруги Нікітюк - Мія.

"Вітаю свою подругу Лію Лі з хрещенням донечки", - написала Леся Нікітюк.

Як відомо, нещодавно учасниця шоу "Холостяк" і співачка Лія Лі (Лія Коцар) народила первістка. Нею виявилася дочка - Мія. Леся Нікітюк дружить з Лією Лі й приходила до неї на святкування народження дочки. А тепер відвідала її Хрестини.

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