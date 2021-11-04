Леся Никитюк, которая отправилась в село, где жили бабушка с дедушкой, рассказала о маме, которая села на диету и похвасталась ее достижением.
Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной телеведущей и блогеркой. За звездой следят миллионы украинцев в социальной сети Инстаграм, где звезда делится с фанатами всем интересным.
На новых сторис Леся решила рассказать о своей маме, которая села на диету. Никитюк сняла себя на видео, похваставшись достижением Екатерины Никитюк (так зовут маму).
"Мама Кэт села на диету и уже похудела на 400 грамм. Мам, Боже, как постройнела женщина. Закрылась руками, говорит, не показывай меня", - рассказала Никитюк в сторис.
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До этого Никитюк опубликовала фото, как гуляла по селу, в котором жили ее бабушка с дедушкой.
"Наконец-то я совершила путешествие в прошлое…
Прошлое, которое я никогда не забуду.
с. Большой Скнит – здесь жили мои дедушка Петр и бабушка Надежда
Любовь к ним, навсегда в сердце моем!", - написала Леся.
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