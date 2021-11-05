Відома телеведуча Леся Нікітюк поділилася в мережі кумедними кадрами зі своїм "меценатом" – песиком Рафіком, який заробляє для неї гроші.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і блогерка Леся Нікітюк, часто радує фанатів яскравими і веселими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала в сторіс кумедні кадри зі своїм "меценатом" песиком Рафіком, якого їй подарував колишній хлопець.

На нових відео Леся показала, як пухнастий улюбленець, який її забезпечує, спить з нею в ліжку. Так, спочатку крупним планом видно Рафіка, який безтурботно і солодко сопе, поки господиня знімає його на телефон. Потім телезірка показала своє сонне обличчя з фільтром на очах і незадоволеним виразом.

Відзначимо, що раніше Нікітюк не раз називала Рафіка своїм меценатом, бо улюбленець приносить їй заробіток, знімаючись в рекламних інтеграціях і різних фотосесіях.

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