Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала историю своей семьи во время войны, поразив личными кадрами из родных мест и не только.

Звезда родом из Хмельницкого, в детстве она нередко гостила у бабушки с дедушкой в селе Великий Скнит, передает Politeka.net. Артистка разместила личные кадры в Инстаграм, в которых показала, где проводила время.

Также в сторис телеведущая рассказала, историю своей бабушки. По ее словам, бабушка в молодости работала почтальоншей и вела свадьбы. А в 1942 году в село пришли немцы, в этом году женщину привели на расстрел за то, что она не заплатила налог. Леся Никитюк отметила, что ее бабушка выпрыгнула в окно на 8-м месяце беременности, спасаясь от расстрела.

"В то время она была на восьмом месяце беременности. В комнате этого здания, на полу уже лежала расстрелянная и тоже беременная женщина! Зачек (имя немецкого военного) крутил пистолет в руке и угрожал смертью.

В этот момент началась драка в другой комнате и Зачек ушел на подмогу своим, а бабушка выпрыгнула в окно и бежала полями, болотами... пряталась в лесах несколько дней, голодная с ребенком под сердцем... она тогда спаслась", - написала Никитюк.

Напомним, напомаженная Леся Никитюк раскрыла суровую правду, что у нее под юбкой

А еще Politeka сообщала, что Никитюк со слезами на глазах встретила своего любимчика

Также Politeka писала, что Никитюк показала, как выглядела до успешной карьеры на телевидении