Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу " Кто сверху?" вместе с Сергеем Притулой, решила вспомнить о сложном прошлом своей семьи и показала памятные фото с поездки.
Вчера вечером Леся рассказала о своей поездке в село в 180 км от Хмельницкого, где жили ее дедушка с бабушкой, а также рассказала о непростой истории из прошлого. По словам Никитюк, прошлое бабушки и дедушки было весьма непростым.
«Вот в эти двери в 1942 году привели мою бабушку на расстрел. За то, что она не заплатила налог! В то время она была на 8-м месяце беременности. В комнате этого здания уже лежала растерянная женщина, тоже беременная. Зачек (имя немецкого военного) крутил пистолет в руке и угрожал смертью.
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В тот момент началась драка в другой комнате и бабушка прыгнула в окно и бежала полями, болотами, скрывалась в лесах несколько дней. Она тогда спаслась!» - рассказала Леся.
Она также показала место, где погребены бабушка и дедушка: «Теперь они покоятся здесь, в тихом месте. Где солнце возвращает в теплые воспоминания, а ветер разгоняет слезы».
Также в другом посту в Инстаграм Никитюк предложила фанатам рассказать о своих памятных историях прошлого и прокомментировать ее стори:
"Наконец-то я совершила путешествие в прошлое... Прошлое, которое я никогда не забуду... с. Великий Скнит - здесь жили мои дедушка Петр и бабушка Надежда, Любовь к ним, навсегда в моем сердце!❤ ",- написала Никитюк.
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