Известная телеведущая Леся Никитюк поделилась в сети забавными кадрами со своим "меценатом" – песиком Рафиком, который зарабатывает для нее деньги.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк, часто радует фанатов яркими и веселыми публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала в сторис забавные кадры со своим "меценатом" песиком Рафиком, которого ей подарил бывший парень.

На новых видео Леся показала, как пушистый любимец, который ее обеспечивает, спит с ней в кровати. Так, сначала крупным планом видно Рафика, который беззаботно и сладко посапывает, пока хозяйка снимает его на телефон. Затем телезвезда показала свое сонное лицо с фильтром на глазах и недовольным выражением.

Отметим, что ранее Никитюк не раз называла Рафика своим меценатом, так как любимец приносит ей заработок, снимаясь в рекламных интеграциях и разных фотосессиях.

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