Известная украинская ведущая Леся Никитюк расхвалила свое платье, в котором появилась на шоу "Кто сверху?", которое ведет вместе с шоуменом Сергеем Притулой.

Как пишет Politeka.net, 34-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая засветилась на шоу "Рассмеши комика", была ведущей тверел-программы "Орел и Решка", запустила собственный проект "Ле Маршрутка", участвовала в шоу "Танці з зірками", с 2018 года вместе с Сергеем Притулой ведет развлекательное шоу "Кто сверху?".

4 ноября на "Новом канале" показали очередной выпуск шоу, в котором Никитюк была одета в необычное платье из перьев. В своем Instagram Леся записала сторис, в котором в шутку расхвалила себя.

"Вы просто вынуждены, вынуждены посмотреть на эту ведущую, на этот костюм", - в шутку сказала Леся.

Заметим, что в новом выпуске команда Сергея Притулы, в которой будут играть актер "Дизель шоу" Александр Бережок, ведущий Гена Витер и иллюзионист Никита Голев, сразится против женской команды в составе блогера Татьяны Корячки, актрисы "Дизель шоу" Маруси Грицук и певицы Jerry Heil.

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк довела парня до слез своими откровениями о семье: беременную привели на расстрел.

Напомним, что Никитюк снялась в постели со своим хорошеньким меценатом: эпические кадры.

A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк поразила историей семьи и показала уникальные фото: "Выпрыгнула в окно на 8-м месяце беременности...".