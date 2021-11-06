Известная украинская ведущая Леся Никитюк расхвалила свое платье, в котором появилась на шоу "Кто сверху?", которое ведет вместе с шоуменом Сергеем Притулой.
Как пишет Politeka.net, 34-летняя популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая засветилась на шоу "Рассмеши комика", была ведущей тверел-программы "Орел и Решка", запустила собственный проект "Ле Маршрутка", участвовала в шоу "Танці з зірками", с 2018 года вместе с Сергеем Притулой ведет развлекательное шоу "Кто сверху?".
4 ноября на "Новом канале" показали очередной выпуск шоу, в котором Никитюк была одета в необычное платье из перьев. В своем Instagram Леся записала сторис, в котором в шутку расхвалила себя.
"Вы просто вынуждены, вынуждены посмотреть на эту ведущую, на этот костюм", - в шутку сказала Леся.
Муж Пугачевой Галкин удивил неожиданным откровением: «Не всегда твоя жена…»
Победитель "Танців з зірками" Женя Кот дерзко высказался о новом сезоне: "Много вещей, с которыми не согласен"
ПриватБанк предупредил о прекращении работы: когда это произойдет и что ждет украинцев
Ксения Мишина после разрыва с Эллертом засветилась с эпатажным Melovin'oм: "Какая шикарная новость"
13-летняя дочь Евгения Кошевого стала выглядеть старше мамы, украинцы обескуражены: "Что сделали с девочки..."
Заметим, что в новом выпуске команда Сергея Притулы, в которой будут играть актер "Дизель шоу" Александр Бережок, ведущий Гена Витер и иллюзионист Никита Голев, сразится против женской команды в составе блогера Татьяны Корячки, актрисы "Дизель шоу" Маруси Грицук и певицы Jerry Heil.
Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк довела парня до слез своими откровениями о семье: беременную привели на расстрел.
Напомним, что Никитюк снялась в постели со своим хорошеньким меценатом: эпические кадры.
A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк поразила историей семьи и показала уникальные фото: "Выпрыгнула в окно на 8-м месяце беременности...".