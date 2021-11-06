Леся Нікітюк, зірка "Нового каналу", яка веде " Хто зверху?", "Хто проти блондинок?"та інші проекти, розповіла історію про свою сім'ю, довівши хлопця до сліз.
Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала популярною телеведучою і зіркою "Нового каналу". Нікітюк активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.
На нових сторіс Леся розповіла про свою бабусю, яка жила в селі. Нікітюк опублікувала фото бабусі, а також розповіла, ким та працювала.
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"Ось у ці двері. У 1942 році мою бабусю привели на розстріл... за те що вона не заплатила податок. У той час вона була на 8-му місяці вагітності. У кімнаті цієї будови вже лежала розстріляна і теж вагітна жінка", - написала Нікітюк.
Леся також розповіла, що бабусі вдалося втекти. Вона вистрибнула у вікно і ховалася кілька днів.
Фанати почали писати відгук на страшну історію Лесі:
"Змусили плакати 20-річного хлопця", "це дуже зворушливо. Тепло і сумно стало на душі", "це дуже зворушливо і сумно. Теж частенько приїжджаю до своїх, яких давно вже немає. Дуже сумно. Дякую за цікаву історію. Аж розплакалася", " Плачу. Теж з Хмельницької області, всі історії до глибини душі. Начебто з вами пережила то все".
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