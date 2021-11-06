Леся Никитюк, звезда "Нового канала", которая ведет "Хто зверху?", "Хто проти блондинок?" и другие проекты, рассказала историю о своей семье, доведя парня до слез.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала популярной телеведущей и звездой "Нового канала". Никитюк активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Леся рассказала о своей бабушке, которая жила в селе. Никитюк опубликовала фото бабушки, а также рассказала, кем та работала.

"Вот в эти двери. В 1942 году мою бабушку привели на расстрел... за то что она не заплатила налог. В то время она была на 8-м месяце беременности. В комнате этого строения уже лежала расстрелянная и тоже беременная женщина", - написала Никитюк.

Леся также рассказала, что бабушке удалось сбежать. Она выпрыгнула в окно и пряталась несколько дней.

Фанаты начали писать отклик на страшную историю Леси:

"Заставили плакать 20-летнего парня", "Это очень трогательно. Тепло и грустно стало на душе", "Это очень трогательно и печально. Тоже частенько приезжаю к своим, которых давно уже нет. Очень грустно. Спасибо за интересную историю. Аж прослезилась", "Плачу. Тоже из Хмельницкой области, все истории до глубины души. Вроде с вами пережила то все".

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