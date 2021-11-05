Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла історію своєї родини під час війни, вразивши особистими кадрами з рідних місць і не тільки.
Зірка родом з Хмельницького, в дитинстві вона нерідко гостювала у бабусі з дідусем в селі Великий Скнит, передає Politeka.net. Артистка розмістила особисті кадри в Instagram, в яких показала, де проводила час.
Також в сторіс телеведуча розповіла, історію своєї бабусі. За її словами, бабуся в молодості працювала поштаркою і вела весілля. А в 1942 році в село прийшли німці, в цьому році жінку привели на розстріл за те, що вона не заплатила податок. Леся Нікітюк зазначила, що її бабуся вистрибнула у вікно на 8-му місяці вагітності, рятуючись від розстрілу.
Чоловіка Алли Пугачової Галкіна в Україні наздогнала гірка доля Кіркорова: перші подробиці
Фреймут публічно звернулася до старшої дочки від першого шлюбу, показавши особливі фото: "Злата..."
У Раді готують нову заборону для українців: що потрібно знати про новий законопроект
Меценат, з яким живе Нікітюк, зажадав ласки в самий невідповідний момент: "Сумував"
Авіакатастрофа в Росії: літак впав під час посадки, перші фото з місця НП
"У той час вона була на восьмому місяці вагітності. У кімнаті цієї будівлі, на підлозі вже лежала розстріляна і теж вагітна жінка! Зачек (ім'я німецького військового) крутив пістолет в руці і погрожував смертю.
У цей момент почалася бійка в іншій кімнаті і Заче пішов на підмогу своїм, а бабуся вистрибнула у вікно і бігла полями, болотами... ховалася в лісах кілька днів, голодна з дитиною під серцем... вона тоді врятувалася", - написала Нікітюк.
Нагадаємо, нагадана Леся Нікітюк розкрила сувору правду, що у неї під спідницею
А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк зі сльозами на очах зустріла свого улюбленця
Також Politeka писала, що Нікітюк показала, як виглядала до успішної кар'єри на телебаченні