Відома українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла історію своєї родини під час війни, вразивши особистими кадрами з рідних місць і не тільки.

Зірка родом з Хмельницького, в дитинстві вона нерідко гостювала у бабусі з дідусем в селі Великий Скнит, передає Politeka.net. Артистка розмістила особисті кадри в Instagram, в яких показала, де проводила час.

Також в сторіс телеведуча розповіла, історію своєї бабусі. За її словами, бабуся в молодості працювала поштаркою і вела весілля. А в 1942 році в село прийшли німці, в цьому році жінку привели на розстріл за те, що вона не заплатила податок. Леся Нікітюк зазначила, що її бабуся вистрибнула у вікно на 8-му місяці вагітності, рятуючись від розстрілу.

"У той час вона була на восьмому місяці вагітності. У кімнаті цієї будівлі, на підлозі вже лежала розстріляна і теж вагітна жінка! Зачек (ім'я німецького військового) крутив пістолет в руці і погрожував смертю.

У цей момент почалася бійка в іншій кімнаті і Заче пішов на підмогу своїм, а бабуся вистрибнула у вікно і бігла полями, болотами... ховалася в лісах кілька днів, голодна з дитиною під серцем... вона тоді врятувалася", - написала Нікітюк.

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