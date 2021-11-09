Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила розповісти шанувальникам, які найжахливіші страви їй доводилося куштувати під час роботи на телебаченні.

Як пише Politeka.net, 34-річну Лесю Нікітюк, яка зараз веде розважальне шоу "Хто зверху?" разом із Сергієм Притулою, більшість запам’ятала завдяки програмі "Орел і Решка", де Леся разом із Регіною Тодоренко подорожувала по світу.

Нещодавно у своєму Instagram телеведуча розповіла, як їй принесли гарбузовий суп із кусочком скла в одному із ресторанів.

На фоні цієї історії Нікітюк вирішила пригадати, які огидні страви їй довелося куштувати за час роботи на телебаченні.

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"Після цього супчика… я згадала всі найжахливіші страви в моєму "Робочому минулому", бо в реальному житті я б таке ніколи не з’їла…", - зізналася Нікітюк.

Зірка опублікувала фото японської страви Натто та написала про її користь для організму.

А вже в наступній історії Леся написала, що на смак ця страва просто огидна.

"Блювала далі, ніж бачила… лєнти пускала не тільки ротом, а й носом… Запам’ятала це блюдо на все життя!", - емоційно висловилася ведуча.

Рaніше Politeka писала, що Лесі Нікітюк в ресторані подали страву зі шматком скла, лякаюче фото: "Думаєте діамант...".

Нагадаємо, що Нікітюк в короткій сукні показала, що у неї крутіше, ніж у Лободи: "Потрібний розмір!".

A ще Politeka повідомляла, що Нікітюк вразила видом на "Хто зверху?" і звернулася до українців: "Ви просто змушені...".