Телеведуча Леся Нікітюк, зірка шоу " Хто зверху?"і" Хто проти блондинок?", показала українцям, з чим зіткнулася в одному з ресторанів Києва, записавши сторіс в Instagram.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк стала успішною телеведучою, почавши свою кар'єру з"Розсміши коміка". Справжню популярність зірці принесло шоу "Орел і Решка", де вона була ведучою декількох сезонів. За час роботи Нікітюк номінували на кілька звань, але тільки в двох Леся перемогла. Зірку визнали " телеведучою року "в 2017 році за версією" найуспішніша жінка 2017 року "і в 2018 році вже за версією"Cosmopolitan Awards".

Не забуває Нікітюк і про Instagram. Цього разу Леся показала, яка біда з нею сталася в ресторані. На фото зірка показувала в долоні шматочок скла.

"Думаєте, це діамант? А ні, це шматочок скла в гарбузовому супі, який я замовила в ресторанчику. Думаю, власників закладу зацікавить ця сторіс", - написала Леся.

Нагадаємо, Мішина попередила Дурнєва, який посварився з Нікітюк і Єфросиніною

А ще Politeka писала, що Меценат, з яким живе Нікітюк, зажадав ласки в самий невідповідний момент

Також Politeka повідомляла, що Сергій Притула ризикнув посміятися над зовнішнім виглядом Нікітюк при всій країні