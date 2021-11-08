Телеведущая Леся Никитюк, звезда шоу "Хто зверху?" и "Хто проти блондинок?", показала украинцам, с чем столкнулась в одном из ресторанов Киева, записав сторис в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк стала успешной телеведущей, начав свою карьеру из "Рассмеши комика". Настоящую популярность звезде принесло шоу "Орел и Решка", где она была ведущей нескольких сезонов. За время работы Никитюк номинировали на несколько званий, но только в двух Леся победила. Звезду признали "Телеведущей года" в 2017 году по версии "Самая успешная женщина 2017 года" и в 2018 году уже по версии "Cosmopolitan Awards".

Не забывает Никитюк и об Инстаграм. В этот раз Леся показала, какая беда с ней произошла в ресторане. На фото звезда показывала в ладони кусочек стекла.

"Думаете, это бриллиант? А нет, это кусочек стекла в тыквенном супе, какой я заказала в ресторанчике. Думаю, владельцев заведения заинтересует эта сторис", - написала Леся.

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