Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно почала зйомки в новому проекті, в черговий раз насмішила кумедними кадрами перед початком роботи.

Нікітюк за роки роботи телеведучої звикла показувати найрізноманітніші образи і дивувати зовнішністю на виступах. Причому не боїться Никитюк експериментів, тому нерідко показує в Instagram частину перетворень – як її одягають, змінюють зачіску і навіть допомагають донести до майданчика власні наряди, які заважають ходити.

Цього разу телеведуча насмішила кадрами перед початком роботи. У коротенькій чорній сукні Леся зробила акцент не на собі, а на величезній страві з запеченим м'ясом, яку якраз на підносі відвозили її колеги.

"Що там у Свєти Лободи, який райдер? Ось, ось мій райдер, подивіться, потрібний розмір!» - віджартувалася Нікітюк і вказала на значний розмір страви. Причому колеги зірки її підтримали і теж розсміялися.

Нагадаємо, 4 листопада на" Новому каналі " показали черговий випуск шоу, в якому Нікітюк була одягнена в незвичайну сукню з пір'я. У своєму Instagram Леся записала сторіс, в якому жартома розхвалила себе.

"Ви просто змушені, змушені подивитися на цю ведучу, на цей костюм", - жартома сказала Леся.

Зауважимо, що в новому випуску команда Сергія Притули битиметься проти жіночої команди у складі блогера Тетяни Корячки, актриси "Дизель шоу" Марусі Грицук і співачки Jerry Heil.

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