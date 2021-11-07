Известная украинская ведущая Леся Никитюк, которая недавно начала съемки в новом проекте, в очередной раз насмешила забавными кадрами перед началом работы.

Никитюк за годы работы телеведущей привыкла показывать самые разные образы и удивлять внешностью на выступлениях. Причем не боится Никитюк экспериментов, поэтому нередко показывает в Инстаграм часть преображений – как ее одевают, меняют прическу и даже помогают донести до площадки собственные наряды, которые мешают ходить.

В этот раз телеведущая насмешила кадрами перед началом работы. В коротеньком черном платье Леся сделала акцент не на себе, а на огромном блюде с запеченным мясом, которое как раз на подносе увозили ее коллеги.

«Что там у Светы Лободы, какой райдер? Вот, вот мой райдер, посмотрите, нужный размер!» - отшутилась Никитюк и указала на внушительный размер блюда. Причем коллеги звезды ее поддержали и тоже рассмеялись.

Напомним, 4 ноября на "Новом канале" показали очередной выпуск шоу, в котором Никитюк была одета в необычное платье из перьев. В своем Instagram Леся записала сторис, в котором в шутку расхвалила себя.

"Вы просто вынуждены, вынуждены посмотреть на эту ведущую, на этот костюм", - в шутку сказала Леся.

Заметим, что в новом выпуске команда Сергея Притулы сразится против женской команды в составе блогера Татьяны Корячки, актрисы "Дизель шоу" Маруси Грицук и певицы Jerry Heil.

Ранее Politeka писала, что Леся Никитюк довела парня до слез своими откровениями о семье: беременную привели на расстрел.

Напомним, что Никитюк снялась в постели со своим хорошеньким меценатом: эпические кадры.

A еще Politeka сообщала, что Леся Никитюк поразила историей семьи и показала уникальные фото: "Выпрыгнула в окно на 8-м месяце беременности...".