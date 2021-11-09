Известная украинская телеведущая Леся Никитюк решила рассказать поклонникам, какие самые ужасные блюда ей приходилось пробовать во время работы на телевидении.

Как пишет Politeka.net, 34-летнюю Лесю Никитюк, которая сейчас ведет развлекательное шоу "Кто сверху?"вместе с Сергеем Притулой, большинство запомнили благодаря программе "Орел и Решка", где Леся вместе с Региной Тодоренко путешествовала по миру.

Недавно в своем Instagram телеведущая рассказала, как ей принесли тыквенный суп с кусочком стекла в одном из ресторанов.

На фоне этой истории Никитюк решила вспомнить, какие отвратительные блюда ей пришлось пробовать за время работы на телевидении.

"После этого супчика... я вспомнила все самые ужасные блюда в моем "рабочем прошлом", потому что в реальной жизни я бы такое никогда не съела...", - призналась Никитюк.

Звезда опубликовала фото японского блюда Натто и написала о его пользе для организма.

А уже в следующей истории Леся написала, что на вкус это блюдо просто отвратительное.

"Блевала дальше, чем видела... ленты пускала не только ртом, но и носом... Запомнила это блюдо на всю жизнь!",- эмоционально высказалась ведущая.

Ранее Politeka писала, что Леси Никитюк в ресторане подали блюдо с куском стекла, пугающее фото: "Думаете бриллиант...".

Напомним, что Никитюк в коротком платье показала, что у нее круче, чем у Лободы: "Нужный размер!".

A еще Politeka сообщала, что Никитюк поразила видом на "Кто сверху?" и обратилась к украинцам: "Вы просто вынуждены...".